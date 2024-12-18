Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала реакцию Организации Объединенных Наций (ООН) на убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова «свидетельством продажности».

«Это свидетельство о продажности», — сказала она.

17 декабря представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в офисе всемирной организации призывают «все стороны» проявить сдержанность на фоне гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Утром 17 декабря генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Илью Поликарпова убили у подъезда дома на Рязанском проспекте в Москве. По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено на стоявшем рядом с подъездом самокате. Источники агентства Reuters сообщили, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы.

Ранее российский генерал допустил удар «Орешником» в ответ на убийство Кириллова.