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Стало известно об открытости для Москвы кандидата Трампа в спецпосланники по Украине

Bloomberg: Кит Келлог будет открыт для встреч в Москве после поездки в Киев

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Rod Lamkey - CNP/picture alliance/Global Look Press

Кандидат избранного президента США Дональда Трампа на пост спецпосланника по Украине Кит Келлог может посетить Москву после поездки в Киев в январе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

«Специальный посланник избранного президента Дональда Трампа по Украине и России планирует посетить Киев в следующем месяце и будет открыт для встреч в Москве», — говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что Келлог может посетить Москву в случае, если его пригласят. Отмечается, что эта позиция связана с желанием новой администрации президента США положить конец почти трехлетнему конфликту.

Bloomberg отмечает, что Келлог в ходе поездки планирует посетить Лондон, Париж и Рим, рассказал источник агентства. По его словам, поездка будет направлена ​​на сбор информации, а не на реализацию конкретной политической цели.

13 декабря Келлог допустил урегулирование украинского конфликта в ближайшие месяцы при участии будущего главы Белого дома. В эфире телеканала Fox News политик заявил, что считает Трампа способным на решительные действия для урегулирования международных конфликтов. Келлог также предположил, что избранный президент может пригласить власти РФ в Вашингтон для достижения мирного соглашения с Украиной.

Ранее Трамп рассказал, собирается ли «бросать» Украину.

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