В Белом доме заявили, что прекращение помощи Украине ослабит ее на переговорах с Россией

Позиции Киева на потенциальных переговорах с Москвой будут ослаблены, если Соединенные Штаты откажутся оказывать помощь Украине. Об этом, ссылаясь на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, сообщает ТАСС.

Он отметил, что нынешняя и следующая администрации США должны продемонстрировать готовность помогать Киеву и обеспечить его всем необходимым «для защиты», и это станет рычагом для достижения «хорошего результата» во время переговоров с Россией. Салливан подчеркнул, что если Вашингтон заявит о прекращении помощи Киеву, то позиция Украины на переговорах сразу ослабнет.

18 декабря депутат Европейского парламента из Люксембурга Фернан Картхайзер заявил, что страны Европейского союза не смогут обеспечивать Украину достаточным объемом вооружения для продолжения боевых действий, если Соединенные Штаты перестанут помогать Киеву.

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