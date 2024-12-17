ООН выразила готовность поддержать мирные инициативы по Украине

ООН готова поддержать продвижение мира на Украине, исходя из своего устава и международного права. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Мы не занимаемся спекуляциями», — прокомментировал он по просьбе журналистов заявление министра обороны Италии Гуидо Крозетто.

Дюжаррик подчеркнул, что ООН хочет видеть окончание конфликта при уважении резолюций Генеральной Ассамблеи и территориальной целостности Украины. По его словам, международная организация готова сыграть «поддерживающую роль» в любых мирных инициативах.

До этого министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил газете La Repubblica, что миротворческая миссия на Украине должна проходить не под европейским руководством, а под эгидой ООН.

Накануне постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя упрекнул украинского лидера Владимира Зеленского в нежелании возвращать домой более 600 военных ВСУ, которые уже год находятся в плену у российских войск.

Ранее Байдена возмутили российские удары по Украине.