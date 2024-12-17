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Слуцкий заявил, что Байден и Киев пытаются отыграться за поражение ВСУ

Слуцкий: Белый дом и Киев хотят отыграться за неминуемое поражение ВСУ

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Petrov Sergey/Global Look Press

Команда президента Соединенных Штатов Джо Байдена и украинские власти пытаются отыграться за поражение войск Украины на фронте, устраивая теракты, заявил в своем Telegram-канале лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Уходящая администрация Байдена и вскормленный ею террористический режим в Киеве пытаются отыграться за неминуемое поражение ВСУ на поле боя, подло «стреляя в спину», взрывая в спящих московских кварталах», — считает политик.

Он заявил, что отрицать «руку Банковой» в деле о теракте против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова бесполезно, и выразил уверенность, что следствие разберется в обстоятельствах случившегося.

Слуцкий также выразил соболезнования родным генерала.

Теракт, в результате которого не стало генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве.

По предварительным данным, взрывное устройство заложили в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. Источники агентства Reuters сообщили, что к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал найти исполнителей теракта против Кириллова и уничтожить заказчиков преступления.

Ранее стала известна мощность бомбы, которая взорвалась при теракте против генерала Кириллова.

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