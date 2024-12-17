В Совфеде предсказали судьбу Шольца после вынесения ему вотума недоверия

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Парламентской газете» назвал ожидаемым решение бундестага о вотуме недоверия правительству, возглавляемому канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Можно сказать, что Шольц долго шел к этому. А сейчас, такое впечатление, испугался последствий своего правления. Шольц всегда был очень осторожным политиком. <...> И сейчас, наблюдая, что ситуация на Украине идет к развязке, он понял, что может вляпаться в неприятную историю», — сказал Джабаров.

По его прогнозам, после вотума недоверия Шольц уйдет на вторые роли, даже если его партия вновь войдет в правящую коалицию. Возможно, как ранее, станет министром финансов.

16 декабря бундестаг проголосовал за вынесение кабинету министров Шольца вотума недоверия.

Если результаты голосования утвердит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, то в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Их назначат на 23 февраля.

Шольц на фоне этих событий предложил Штайнмайеру распустить парламент ФРГ.

Ранее Шольц назвал политического оппонента Мерца «Фрицем».