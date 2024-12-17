Премьер Польши направился на Украину для встречи с Зеленским

Премьер-министр Польши Дональд Туск направился в украинский город Львов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы польского кабмина.
«Премьер Дональд Туск направился во Львов, где он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении.
Подробности поездки не уточняются.
Поездку Туска несколькими часами ранее анонсировал Зеленский на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей. Президент Украины также планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой.
9 декабря в Киев приехал премьер-министр Эстонии Кристен Михал. В ходе визита он планировал встретиться с президентом Украины, премьер-министром страны Денисом Шмыгалем и председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком.
В этот же день в украинскую столицу приехал кандидат в канцлеры Германии, глава Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц. Немецкий политик также был намерен провести встречу с Зеленским.
Ранее в Польше потребовали разорвать связи с Украиной.