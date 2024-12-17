В Грузии объявили об окончании полномочий Зурабишвили по-итальянски

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе «понизил» статус президента Саломе Зурабишвили, чья каденция истекает 29 декабря, до статуса лидеров Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Тбилиси не признает. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Как отметил глава грузинского кабмина, «в одной стране не может быть трех президентов».

«Как говорят о таком итальянцы, finita la commedia», — заявил Кобахидзе.

По его словам, Зурабишвили придется покинуть президентский дворец, ее место займет избранный президент Михаил Кавелашвили.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем стал единственный кандидат (от правящей партии «Грузинская мечта») Михаил Кавелашвили.

При этом Зурабишвили заявила, что «никто никого не выбирал» и «ничего не произошло». Она выразила благодарность тем, кто отказывается признавать легитимность состоявшегося голосования.

Ранее в Госдепе пообещали ввести новые санкции против Грузии.