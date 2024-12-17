Швейцария может впустить лидера оппозиции Сирии для возможных переговоров

Швейцария может разрешить въезд лидеру вооруженной оппозиции в Сирии Абу Мухаммеду аль-Джулани для возможных дипломатических переговоров, несмотря на санкции в отношении группировки «Хаят Тахрир аш-Шам», которую он возглавляет. Об этом РИА Новости рассказали в МИД Швейцарии.

«Лицам, на которых распространяются санкции, фактически не разрешается въезжать в Швейцарию или осуществлять транзит через Швейцарию. Исключения могут предоставляться в индивидуальном порядке, особенно по дипломатическим или медицинским причинам», — сказал пресс-секретарь швейцарского дипведомства.

По его словам, каждый случай рассматривается индивидуально.

Накануне аль-Джулани встретился с послом ООН Гейром Педерсеном в Дамаске. Они обсудили пересмотр резолюции 2254 Совета безопасности ООН в связи с изменениями в политической сфере. По словам лидера ХТШ (организация признана в РФ террористической и запрещена), необходимо обеспечить территориальную целостность Сирии и добиться восстановления экономики страны.

Ранее аль-Джулани назвал условие для выдвижения на пост президента.