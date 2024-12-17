Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швейцария может впустить лидера оппозиции Сирии для возможных переговоров

Швейцария может впустить лидера оппозиции Сирии аль-Джулани, несмотря на санкции

close
Al Jazeera English/YouTube

Швейцария может разрешить въезд лидеру вооруженной оппозиции в Сирии Абу Мухаммеду аль-Джулани для возможных дипломатических переговоров, несмотря на санкции в отношении группировки «Хаят Тахрир аш-Шам», которую он возглавляет. Об этом РИА Новости рассказали в МИД Швейцарии.

«Лицам, на которых распространяются санкции, фактически не разрешается въезжать в Швейцарию или осуществлять транзит через Швейцарию. Исключения могут предоставляться в индивидуальном порядке, особенно по дипломатическим или медицинским причинам», — сказал пресс-секретарь швейцарского дипведомства.

По его словам, каждый случай рассматривается индивидуально.

Накануне аль-Джулани встретился с послом ООН Гейром Педерсеном в Дамаске. Они обсудили пересмотр резолюции 2254 Совета безопасности ООН в связи с изменениями в политической сфере. По словам лидера ХТШ (организация признана в РФ террористической и запрещена), необходимо обеспечить территориальную целостность Сирии и добиться восстановления экономики страны.

Ранее аль-Джулани назвал условие для выдвижения на пост президента.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами