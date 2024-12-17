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Зеленский встретится с президентом и премьером Польши

Зеленский во Львове проведет встречу с президентом и премьером Польши во вторник

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Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Всеукраинского Конгресса местных и региональных властей анонсировал встречу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

Ожидается, что встреча пройдет во Львове во вторник. Кроме того, Зеленский планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой.

9 декабря издание Do Rzeczy писало, что одним из спорных вопросов для Польши по поводу завершения конфликта на Украине является проект «миротворческой миссии» по отправке европейских солдат на территорию страны, поскольку польским вооруженным силам не удастся отсидеться «в безопасном месте где-нибудь под Львовом».

В материале говорится, что в случае отправки европейских войск на Украину, Польша будет вынуждена отправить «один из более крупных контингентов», а отказ от участия в миссии снизит роль страны на международной арене.

Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.

Ранее премьер Польши сообщил, что ожидает переломных событий на Украине.

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