Президент Финляндии оценил возможность отправки миротворцев на Украину

Финский президент Александр Стубб считает, что пока рано обсуждать возможную отправку миротворческого контингента на Украину. Об этом он заявил на брифинге в Таллине, политика цитирует РИА Новости.

«Мы не должны забегать вперед. Мы должны помнить, что миротворческие миссии очень часто основаны на международном праве, что означает, что есть мандат, исходящий от ООН, и есть четкое мирное урегулирование», — высказался Стубб.

Глава Финляндии добавил, что не хотел бы оказаться в положении Соединенных Штатов в Ливии в 1982 году.

16 декабря глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза на прошедшем заседании не обсуждали идею об отправке миротворческой миссии на Украину после завершения конфликта.

До этого агентство Reuters сообщало, что среди стран Евросоюза нет консенсуса по поводу отправки войск на Украину.

Ранее в Кремле прокомментировали возможную отправку миротворцев ЕС на Украину.