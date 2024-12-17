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Стало известно о планах Шольца по Украине после вынесения ему вотума недоверия

NYT: Шольц после вотума недоверия подчеркнет осторожность в поставках оружия ВСУ

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Johanna Geron/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц после вынесения ему парламентом вотума недоверия намерен в рамках своей кампании подчеркивать осторожность Берлина в поставках оружия Украине. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Война на Украине и необходимость укрепления Вооруженных сил Германии (и сколько это будет стоить) будут среди неотложных вопросов, которые, скорее всего, будут доминировать в ходе избирательной кампании (перед выборами в Германии в феврале 2025 года)», — говорится в сообщении издания.

Шольц, пишет NYT, «планирует подчеркнуть свою осторожность в поставках Украине оружия».

16 декабря немецкий парламент (бундестаг) проголосовал за вынесение кабинету министров Шольца вотума недоверия.

Если результаты голосования утвердит президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, то в стране состоятся досрочные парламентские выборы. Их назначат на 23 февраля.

Шольц на фоне этих событий предложил президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент ФРГ.

Ранее Шольц рассказал, что будет, если «Путин победит на Украине».

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