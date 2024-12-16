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МИД России призвал к межсирийскому диалогу

МИД России призвал начать инклюзивный диалог для нормализации ситуации в Сирии

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Omar Sanadiki/Reuters

Министерство иностранных дел России призвало к запуску инклюзивного межсирийского диалога для нормализации ситуации в Сирии. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

«Путь к устойчивой нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике лежит через запуск инклюзивного межсирийского диалога», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве отметили, что такой диалог должен быть нацелен на достижение «национального согласия и продвижение комплексного процесса политического урегулирования» в соответствии с базовыми принципами, заложенными в резолюцию Совета безопасности ООН 2254.

Кроме того, российские дипломаты подчеркнули, что для России важно, чтобы будущее Сирии определяли сами сирийцы. Также МИД РФ выразил надежду на продолжение дружеских отношений между двумя странами.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.

В настоящее время Асад и члены его семьи находятся в Москве. Здесь им предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее Сирия призвала БРИКС помочь стране в восстановлении.

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