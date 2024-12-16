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Немецкий депутат проехал 600 километров на велосипеде в поддержку Украины

Депутат ЕП Гизеке проехал 600 км на велосипеде в поддержку Украины

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jens.gieseke/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Германии Йенс Гизеке провел пятидневный велотур в поддержку Украины, преодолев 600 километров. Об этом пишет «Европейская правда».

Неделей ранее депутат анонсировал велозаезд из города Зегель в Саксонии до Страсбурга, маршрут должен был занять пять дней, с 12 по 16 декабря. Гизеке создал отдельную страницу для своей акции, где разместил счета для пожертвований в пользу Украины. Собранную в ходе акции сумму депутат пока не уточнил.

«Война на Украине длится более 1000 дней и продолжает вызывать большие страдания… ЕС продолжает демонстрировать солидарность. Мы твердо на стороне украинского народа», — написал парламентарий в своих социальных сетях.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин поддерживает Украину, поскольку инвестиции в республику после окончания конфликта принесут экономическую пользу его стране.

По его словам, после завершения конфликта Москвы и Киева на Украине будут темпы роста и возможности развития, которые наблюдались в странах, вступивших в ЕС за последние десятилетия. Шольц напомнил, что Германия в свое время сыграла важную роль в «историях успеха» этих государств и получила выгоду. Он выразил надежду, что то же самое произойдет и в случае с Украиной.

Ранее Шольц рассказал, что будет, если «Путин победит на Украине».

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