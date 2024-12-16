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Президент Бразилии пообещал дожить до 120 лет

G1: да Силва заявил о планах дожить до 120 лет после операции на мозге

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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Лула да Силва после выписки из больницы, где ему провели операцию на головном мозге, заявил, что планирует дожить до 120 лет. Об этом сообщает G1.

Президент Бразилии подчеркнул, что осознал серьезность своего положения только после операции. Да Силва добавил, что спокойно возвращается домой, где ему просто нужно позаботиться о себе.

В октябре Лула да Силва получил травму головы. После возвращения из Сан-Пауло в свою резиденцию президент пошел в ванну, где сел на скамью. В один момент она опрокинулась, в результате чего бразильский лидер ударился головой и повредил затылок.

Главу государства доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. МРТ показало небольшое кровотечение.

10 декабря Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому. Его обязанности временно исполнял вице-президент Бразилии Жералду Алкмин.

12 декабря президенту Бразилии провели еще одну операцию, в ходе которой перекрыли кровоток в определенной области мозга, что позволит предотвратить повторное кровоизлияние.

Ранее Россия пожелала президенту Бразилии скорейшего выздоровления.

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