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Пранкеры атаковали украинского посла в США

Посол Украины в США Маркарова сообщила об атаке пранкеров

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Rostislav_Sedlacek/Shutterstock/FOTODOM

Пранкеры, притворяющиеся американскими чиновниками, атаковали посла Украины в США Оксану Маркарову. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Коллеги, в последние дни я получила много сообщений от пранкеров/хулиганов, притворяющихся американскими чиновниками и либо с просьбой прямых контактов у наших чиновников, либо срочно поговорить (обычно притворяясь, что пишут с секретного телефона). Конечно же, мы на постоянной связи со всеми нашими партнерами, а также используем исключительно проверенные каналы связи, поэтому все такие случаи сразу были выявлены, о них доложено в правоохранительные органы», — написала посол.

Маркарова подчеркнула, что в последнее время происходит «всплеск» таких контактов, которые имеют «довольно хорошее качество исполнения».

В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила за работу пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова. По ее словам, благодаря работе пранкеров россияне могут узнать реальный ход мыслей западных элит.

Ранее неизвестный разыграл британских полицейских с помощью мочи и утюга.

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