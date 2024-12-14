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Турция направила в США запрос на выход из санкционного списка по Газпромбанку

Hürriyet: Турция попросила США об исключении из санкций против Газпромбанка

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Depositphotos

Турецкие власти в ходе контактов с США попросили исключить страну из списка санкций против Газпромбанка. Об этом сообщает газета Hürriyet со ссылкой на источники.

По данным издания, соответствующий вопрос был поднят в ходе контактов с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который был с визитом в Анкаре. В статье говорится, что «необходимые запросы были переданы».

До этого посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что следование турецких кредитных организаций рестрикциям стран Запада негативно сказывается на сотрудничестве Москвы и Анкары, в том числе в сфере туризма. По его словам, причиной стали введенные против Газпромбанка санкции США.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее Bloomberg сообщил, что ЕС хочет надавить на США для смягчения санкций против Газпромбанка.

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