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Медведев поручил ЕР поддержать разработку отечественных компонентов для БПЛА

Медведев поручил ЕР проработать меры поддержки отечественных компонентов для БПЛА

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) поручил проработать меры поддержки для отечественных производителей, занимающихся выпуском отечественных компонентов для беспилотников. Об этом пишет ТАСС.

Съезд «Единой России» проходит в Национальном центре «Россия».

Медведев поручил проработать проекты изменений, а также привлечь к обсуждению проекта Минпромторг и министерство обороны России.

Он также сообщил, что партия прорабатывает вопрос поддержки военных изобретателей, не имеющих юридических лиц для получения грантов от государства.

В конце октября сообщалось, что «Ростех» планирует увеличить объем поставок беспилотных летательных аппаратов в три раза до конца текущего года. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов. Он отметил, что «буквально за пять месяцев» был развернут серийный выпуск беспилотных летательных аппаратов «Суперкам».

Ранее ракета «Вихрь» впервые успешно поразила беспилотник.

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