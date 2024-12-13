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Фидан и Блинкен обсудили скорейшее прекращение огня в Газе

Фидан и Блинкен договорились о необходимости скорейшего прекращения огня в Газе

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Ramadan Abed/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что договорился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о необходимости скорейшего прекращения огня в Газе. Его слова передает ТАСС.

«Мы договорились, что прекращение огня в Газе должно быть достигнуто как можно скорее», — сказал Фидан.

В декабре газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что представители палестинского движения ХАМАС заявили, что могут согласиться на сделку с Израилем и позволить ее армии временно оставаться в секторе Газа.

Также сообщалось, что движение ХАМАС заинтересовано в достижении мирного соглашения в секторе Газа. Представитель ХАМАС в Ливане Ахмед Абдель Хади заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несмотря на свои заявления о стремлении к миру, хочет продолжить войну, так как понимает, что правительственная коалиция в случае достижения перемирия развалится и его политическая карьера завершится.

Ранее президент Израиля попросил Маска повлиять на переговоры по сектору Газу.

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