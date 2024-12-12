Захарова прокомментировала призыв Рютте направить на оборону часть соцвыплат в Европе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала с ТАСС призыв генерального секретаря НАТО Марка Рютте направить на производство оружия часть пенсий и социальных выплат в Европе.

«Мне кажется, НАТО должна показать пример и изымать четверть пенсий своих отставников: [бывшего генсека альянса Йенса] Столтенберга, [бывшего заместителя генерального секретаря НАТО Александра] Вершбоу, [бывшего генсека альянса Хавьера] Соланы и всех остальных», — сказала она.

12 декабря Рютте заявил, что часть пенсий и социальных выплат в Европе необходимо направить на производство вооружения, чтобы военные расходы стран НАТО превысили 3%. Это поможет им победить, как они победили в холодной войне, когда тратили на оборону существенно больше 3%, добавил генсек.

В четверг Захарова прокомментировала заявление специального представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петра Мареша о том, что он будет готовить Украину к партнерству и последующему вступлению в НАТО и ЕС. По словам представителя МИД РФ, Мареш пытается углубить раскол между странами — членами объединения в пользу милитаристских блоковых структур.

Ранее Захарова заявила, что спонсоры Украины готовят себе путь к отступлению.