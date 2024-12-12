Путин счел «бронежилетом России» характер, героизм и мужество ее народа

Героизм народа обеспечивает России надежный «бронежилет». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения госнаград, сообщает сайт Кремля.

«Все-таки наша страна имеет такой бронежилет в целом. И этим бронежилетом является характер, мужество, героизм и сплоченность народа Российской Федерации», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что лучшие люди России вносят огромный вклад в укрепление всех составляющих, которые двигают Россию вперед.

В четверг, 12 декабря, президент РФ присвоил военному корреспонденту Евгению Поддубному звание Героя России во время церемонии вручения госнаград. Глава государства подчеркнул, что на передовой находятся мужественные люди. Путин напомнил, что журналист не раз рисковал собой и получал тяжелые ранения. Президент подчеркнул, что звание Героя России впервые в истории отечественной журналистики присвоено корреспонденту.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.