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Военный эксперт прокомментировал отказ Конгресса США от ленд-лиза для Украины

Военэксперт Литовкин: США продолжат поддерживать Украину без ленд-лиза

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Depositphotos

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью «Ридусу» прокомментировал отказ Палаты представителей Конгресса США от ленд-лиза для Украины. По мнению эксперта, поддержка Киева все равно не прекратится, поскольку для этого существуют и другие механизмы.

«Я думаю, что не одним ленд-лизом Украина обеспечивается помощью Соединенных Штатов. Есть много других вещей. Вот, например, президент Байден выделил 24 миллиарда для помощи Украине — там еще Конгресс должен закрепить эту сумму», — отметил Литовкин.

Он также считает, что помощь Украине не прекратится и с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа. 90% ассигнований идет на обеспечение военно-промышленного комплекса США, и только 10% достается Киеву. Это серьезный бизнес, от которого вряд ли Вашингтон откажется, добавил обозреватель.

12 декабря посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова сообщила, что Палата представителей Конгресса США вычеркнула ленд-лиз для Украины из военного бюджета США на 2025 год.

Как рассказала дипломат, пункт о ленд-лизе для Украины был в сенатском законопроекте, однако Палата представителей проголосовала за документ без него.

Ранее стало известно, что Зеленский собирается заменить посла Украины в США.

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