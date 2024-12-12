Новые власти Сирии собираются судить совершивших «преступления против народа»

Пришедшая к власти в Сирии вооруженная оппозиция намерена привлечь к ответственности всех, кто «причастен к преступлениям против народа» республики. Об этом заявил представитель новых властей Убейда Арнаут, пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

К таким мерам они намерены обратиться после формирования в стране нового правительства

«Наш приоритет - сохранить [государственные] институты и защитить их. Все те, кто совершил преступления против сирийского народа, будут преданы суду в соответствии с законом», — сказал он.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо.

Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли крупные сирийские города — Хомс, Хаму. После этого они вплотную подошли уже к столице Сирийской арабской республике — Дамаску.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

Ранее Медведев заявил, что Россия эффективно поддерживала Сирию.