Трамп отказался отвечать на вопрос о разговоре с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не может ответить на вопрос о том, говорил ли он с российским лидером Владимиром Путиным после своей победы на выборах главы американского государства. Об этом политик заявил в интервью журналу Time, отвечая на вопрос, разговаривал ли он с Путиным после победы.

«Я не могу сказать. Это неприемлемо», — заявил политик.

В начале ноября Трамп дал интервью для телеканала NBC News. Общаясь с журналистами, избранный президент США не исключил возможность телефонного разговора с Путиным.

11 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время такая беседа не готовится. По словам официального представителя Кремля, от американской стороны еще не поступало инициатив по поводу звонка Трампа Путину.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что Россия готова вести переговоры с администрацией избранного президента США, однако не думает, что Вашингтон внезапно отойдет от антироссийского курса в своей политике, которой придерживался последние годы.

Ранее Рябков назвал невозможными переговоры с Украиной.