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В Венгрии заявили о продолжении усилий по прекращению огня на Украине

Венгрия не отказалась от усилий по прекращению огня, несмотря на позицию Украины

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Anna Szilagyi/AP Photo

Будапешт не отказывается от усилий по установлению режима прекращения огня в зоне украинского конфликта, несмотря на неопределенность позиции Киева по этому вопросу. Такое заявление в ходе правительственного брифинга, трансляцию которого вел телеканал M1, сделал глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

По его словам, глава кабинета министров республики Виктор Орбан сделал все от него зависящее, чтобы хотя бы на Рождество в зоне боевых действий был введен режим прекращения огня. То же касается обмена пленными между Москвой и Киевом.

«Шансы на это есть. Мы не хотим от них отказываться, даже несмотря на то, что нынешняя украинская администрация, как минимум, пока в США не вступят в должность [избранный президент] Дональд Трамп и его правительство, <...> не уверена в вопросе войны и мира», — подчеркнул Гуйяш.

11 декабря премьер-министр Венгрии заявил, что провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы Орбан высказал российскому лидеру идею об обмене пленными между Москвой и Киевом, а также рождественском прекращении огня.

Кроме того, инициатива о перемирии на Рождество по дипломатическим каналам была донесена до президента Украины Владимира Зеленского. Но он отверг соответствующее предложение.

Ранее в Кремле рассказали о реакции российского руководства на предложения венгерского премьер-министра.

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