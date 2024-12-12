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В МИД РФ заявили о сохранении отношений с Турцией на фоне кризиса в Сирии

Грушко: двусторонние отношения с Турцией не испорчены в связи с кризисом в Сирии

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Unsplash

Двусторонние отношения с Турцией не испортились в связи с кризисом в Сирии. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает Интерфакс.

«Двусторонние отношения не прерываются. <...> Есть своя повестка дня, которая будет включать и Турцию, и мы будем продолжать с ними обсуждать все региональные проблемы, которые необходимо с турецкими коллегами обсуждать», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).

7 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона совместно с Турцией и Ираном предпримет шаги, направленные на деэскалацию в Сирии.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны — город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

После этого Башар Асад и члены его семьи покинули Сирию и прилетели в Москву. Как заявили в Кремле, президент России Владимир Путин лично распорядился предоставить зарубежному коллеге убежище.

Ранее президент Турции пообещал не допустить раздела Сирии.

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