Власти КНР заявили, что продолжат работать над урегулированием кризиса на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин продолжит работать с международным сообществом над созданием условий для политического урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе встречи с председателем Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым Си отметил, что по ситуации на Украине необходимо продвигать скорейшую разрядку.

Председатель КНР уточнил, что в ситуации с украинским кризисом нельзя подливать масла в огонь и провоцировать эскалацию.

«Китай продолжит придерживаться своей последовательной позиции и работать с международным сообществом над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса. <...> Необходимо твердо придерживаться трех принципов о недопущении распространения конфликта, недопущении эскалации военных действий и недопущении подливания сторонами масла в огонь», — поделился Си.

До этого РИА Новости сообщало, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ранее журналисты узнали о планах Китая на примере РФ изучить, как противостоять санкциям.