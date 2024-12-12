МО Финляндии заблокировало две сделки по покупке недвижимости россиянами

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заблокировал две сделки по приобретению недвижимости в стране гражданами России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение на сайте ведомства.

Один из российских граждан планировал купить объект недвижимости в Парайнене на юге Финляндии, другой — пять объектов недвижимости в Кокемяки на юго-западе страны. По словам Хяккянена, такие сделки угрожают национальной безопасности и усложняют организацию национальной обороны.

«Министерство обороны тщательно изучает происхождение каждого покупателя недвижимости из стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ», — подчеркнул министр.

До этого Финляндия запретила шесть сделок с недвижимостью для граждан трех стран.

2 сентября Хяккянен сообщил, что его ведомство завершило работу над законопроектом о запрете на сделки с недвижимостью с россиянами. Исключения в нем будут сделаны для граждан России, имеющих постоянный вид на жительство в Финляндии или гражданство страны. Документ будет вынесен на рассмотрение в парламент страны до конца 2024 года. Сейчас он направлен на консультации.

Ранее в Финляндии захотели запретить сделки с недвижимостью россиянам.