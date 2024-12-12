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В Совфеде заявили, что действия Запада привели к его самоизоляции

Вице-спикер Косачев: действия Запада привели к его самоизоляции

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Илья Питалев/РИА Новости

Разделительные линии, которые устанавливаются западными странами, привели к их самоизоляции от мирового большинства. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

«Запад превратился из некогда единого пространства сотрудничества в пространство с разделительными линиями, которые прочерчиваются на карте ими же самими», — заявил он.

По словам Косачева, «разделительные линии» привели к самоизоляции Запада от мирового сообщества. Он добавил, что из-за подобных действий появились нейтральные площадки для переговоров. Вице-спикер подчеркнул, что «условная Женева или Хельсинки» перестали быть нейтральными. Косачев отметил, что таким образом формируется новая архитектура мирового порядка и контуры евразийской безопасности.

До этого посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий заявил, что заявления Запада об изоляции России являются дезинформированием мировой общественности. По его словам, саммит БРИКС в Казани продемонстрировал «всему миру, что ни о какой изоляции России не может идти и речи». Лабецкий подчеркнул, что мероприятие посетили лидеры многих государств и представители международных организаций, что свидетельствует о большой значимости БРИКС.

Ранее Байдену припомнили слова об «изоляции Путина» на фоне саммита БРИКС.

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