В Великобритании указали на важную деталь после звонка Орбана Путину

Премьер Венгрии Виктор Орбан стремится приложить все усилия в целях поиска путей урегулирования конфликта на Украине. Так британский аналитик Александр Меркурис прокомментировал звонок Орбана президенту России Владимиру Путину в своем блоге на YouTube.

«Он очевидно пытается установить дипломатический контакт между американцами и русскими», — подчеркнул он.

По словам Меркуриса, это необходимо для начала переговоров по урегулированию конфликта. Он добавил, что на данный момент идет поиск политических и дипломатических выходов из украинского кризиса, о чем свидетельствует звонок Орбана.

11 декабря Орбан рассказал, что телефонный разговор с Путиным продлился около часа.

Премьер Венгрии подчеркнул, что в настоящее время весь мир живет в самые опасные недели конфликта, однако страны, желающие урегулирования, используют все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства.

В свою очередь, Путин сообщил Орбану о деструктивной позиции Киева, которая исключает возможности для урегулирования конфликта.

Ранее МИД Венгрии объяснил значение разговора Орбана и Путина.