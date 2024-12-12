Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Великобритании указали на важную деталь после звонка Орбана Путину

Аналитик Меркурис: Орбан, позвонив Путину, прилагает все усилия ради мира

close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Премьер Венгрии Виктор Орбан стремится приложить все усилия в целях поиска путей урегулирования конфликта на Украине. Так британский аналитик Александр Меркурис прокомментировал звонок Орбана президенту России Владимиру Путину в своем блоге на YouTube.

«Он очевидно пытается установить дипломатический контакт между американцами и русскими», — подчеркнул он.

По словам Меркуриса, это необходимо для начала переговоров по урегулированию конфликта. Он добавил, что на данный момент идет поиск политических и дипломатических выходов из украинского кризиса, о чем свидетельствует звонок Орбана.

11 декабря Орбан рассказал, что телефонный разговор с Путиным продлился около часа.

Премьер Венгрии подчеркнул, что в настоящее время весь мир живет в самые опасные недели конфликта, однако страны, желающие урегулирования, используют все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства.

В свою очередь, Путин сообщил Орбану о деструктивной позиции Киева, которая исключает возможности для урегулирования конфликта.

Ранее МИД Венгрии объяснил значение разговора Орбана и Путина.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами