Президент Украины заявил о намерении назначить новых послов

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о будущих заменах украинских дипломатических представителей. Об этом говорится в видеообращении, размещенном на его YouTube-канале.

По словам Зеленского, он вместе с главой министерства иностранных дел Андреем Сибигой готовит сменить некоторых украинских послов. Президент Украины провел несколько совещаний, посвященных этому вопросу. В настоящее время проводятся собеседования с кандидатами на должности дипломатических представителей, кандидатуры представят через полторы недели.

5 декабря сообщалось, что бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба получил работу в Гарвардском университете.

Кулеба подал заявление об отставке с поста министра иностранных дел Украины в начале сентября 2024 года. Впоследствии депутаты Верховной рады одобрили его увольнение, 5 сентября назначив на должность главы внешнеполитического ведомства Андрея Сибигу.

Ранее в МИД РФ высказались об увольнении Кулебы.