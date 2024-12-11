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Зурабишвили выразила протест постпреду ЕС за встречу с главой МИД Грузии

Президент Зурабишвили раскритиковала встречу постпреда ЕС с главой МИД Грузии

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Mindaugas Kulbis/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила протест постоянному представителю Европейского союза в республике Павлу Херчинскому за встречу с главой грузинского МИД Макой Бочоришвили. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Неприемлемо рукопожатие с де-факто министром иностранных дел», — заявила Зурабишвили.

Как сообщает издание, глава МИД Грузии встретилась с Херчинским вечером 10 декабря. После чего Бочоришвили направилась с первым официальным визитом в Венгрию, где получила заверение в поддержке нынешнего правительства республики.

Накануне Бочоришвили заявила, что Грузия призывает Евросоюз выстраивать отношения на взаимном уважении.

Она также прокомментировала недавнюю резолюцию Европарламента с критикой в адрес Грузии, отметив, что это является «продолжением политических спекуляций» в отношении выборов в парламент страны 26 октября.

Ранее в США признали, что хотят превратить Грузию во вторую Украину.

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