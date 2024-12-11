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В КНДР заявили, что в Южной Корее установилась «фашистская диктатура»

ЦТАК: КНДР сравнила действия президента Южной Кореи с фашистской диктатурой

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Shutterstock

Власти КНДР сравнили политический кризис в Южной Корее с фашистской диктатурой, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

«Шокирующее событие произошло в марионеточной Южной Корее: Юн Сок Ёль, оказавшийся в серьезном кризисе управления и столкнувшийся с угрозой импичмента, без колебаний объявил чрезвычайное положение, используя инструменты фашистской диктатуры против собственного народа», — говорится в сообщении агентства.

По мнению авторов публикации, введение чрезвычайного положения привело к общественным волнениям и массовым протестам, а также привлекло внимание мирового сообщества.

До этого правоохранительные органы Южной Кореи сообщили о возможности ареста президента Юн Сок Ёля.

По словам главы Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих О Дон Уна, правоохранительные органы тщательно проводят расследование и рассматривают вопросы, связанные с возможным арестом президента. О Дон Ун не стал говорить, будет ли глава государства обязательно арестован, подчеркнув, что расследование имеет ряд процедурных моментов.

Ранее парламент Южной Кореи одобрил резолюцию с призывом арестовать президента страны.

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