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Путин рассказал, как надо отвечать на информационные атаки Запада

Путин призвал соблюдать права человека при отражении информационных атак на РФ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

РФ должна отвечать на информационные атаки со стороны западных держав, в то же время соблюдая права человека внутри страны. Об этом в ходе заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), трансляцию которого запустили на официальном сайте Кремля, заявил российский президент Владимир Путин.

Встреча приурочена к Международному дню прав человека. Его ежегодно отмечают 10 декабря во всем мире.

«Как бы мы ни предавали анафеме то, что происходит с правами человека где-то за границей, и надо это делать, потому что это часть информационного противоборства <...>, мы должны на это реагировать и отвечать, но наша самая главная задача — обеспечить соблюдение прав человека в нашей стране», — подчеркнул глава государства.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что одними из ключевых тем обсуждения на заседании СПЧ станут ситуация в миграционной сфере и разработка механизмов для поиска пропавших в зоне боевых действий граждан. Кроме того, советник главы государства и председатель совета Валерий Фадеев представит доклад о реализации поручений, данных Владимиром Путиным на предыдущих совещаниях.

Ранее президент РФ внес изменения в состав СПЧ.

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