Путин обсудил с СПЧ работу НКО

Регулирование работы некоммерческих организаций (НКО) должно стать более современным или удобным. Об этом в беседе с Советом по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Предлагаю вместе подумать, как сделать регулирование деятельности некоммерческого сектора еще более современным, понятным и удобным, повысить его эффективность и, главное, дать больше возможностей для граждан реализовать себя в общественной жизни», — заявил Путин на заседании.

Работа НКО в России регулируется министерством юстиции. Глава государства заявил, что российские НКО зарекомендовали себя с самой лучшей стороны в разные периоды.

До этого глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о необходимости ввести в школах интегральную оценку знаний выпускников.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.