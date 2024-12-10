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Путин обсудил с СПЧ работу НКО

Путин призвал СПЧ сделать регулирование работы НКО более удобным

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Регулирование работы некоммерческих организаций (НКО) должно стать более современным или удобным. Об этом в беседе с Советом по развитию гражданского общества и правам человека заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Предлагаю вместе подумать, как сделать регулирование деятельности некоммерческого сектора еще более современным, понятным и удобным, повысить его эффективность и, главное, дать больше возможностей для граждан реализовать себя в общественной жизни», — заявил Путин на заседании.

Работа НКО в России регулируется министерством юстиции. Глава государства заявил, что российские НКО зарекомендовали себя с самой лучшей стороны в разные периоды.

До этого глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о необходимости ввести в школах интегральную оценку знаний выпускников.

Ранее Путин назвал себя единственным гарантом защиты от диктатуры.

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