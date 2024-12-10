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В Турции сообщили, что Сирию может ожидать период хаоса

Обозреватель Кунтай: есть риск, что Сирию охватит хаос и жесткая борьба за власть

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Сирия вошла в новую эпоху после свержения президента Башара Асада, но есть риск, что страну охватит хаос и жесткая борьба за власть. Такое мнение высказал обозреватель турецкой газеты Dünya Бурак Кунтай.

Произошедшее в Сирии — исторический и поворотный момент, но процесс прихода новой власти в стране может оказаться не таким простым, так как с 2010 года Сирия испытывала серьезные проблемы в связи с «арабской весной» и другими восстаниями, считает обозреватель.

Приоритетом сирийской оппозиции, которая представляет собой группы, этнически, религиозно, сектантски и идеологически отличающиеся друг от друга, было свержение Асада, теперь же эти группы начнут реализовывать свои приоритеты, которые сильно различаются. Стоит ожидать «интересных дней» в Сирии, подчеркнул он.

«Но очень сложно предсказать, что произойдет сейчас. Хаос и борьба за власть внутри — это измерение работы. Есть также много государств, которые будут проводить политику в Сирии, исходя из своих интересов. Неразбериха и дипломатическая война там имеют совершенно другое измерение. Трудно предвидеть, во что оно разовьется и каков будет его конец. Однако факт – эпоха закончилась. Я надеюсь, что этот период станет мирным и мирным началом новой эры», — заключил Кунтай.

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Башара Асада в том, что тот бежал из своей страны, оставив ее в руинах.

Он также заявил, что сирийский президент потерял власть из-за отказа от диалога с Анкарой.

Ранее сообщалось, что Асад отверг сделку с США, которая могла бы укрепить его власть.

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