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Сирийские дипломаты продолжают посещать встречи в ООН

Сирийские дипломаты продолжают посещать встречи в ООН, несмотря на смену власти

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Yuki Iwamura/AP

Дипломаты из Сирии, несмотря на смену власти в Дамаске, продолжают посещать встречи в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Постоянный представитель Сирии при ООН Кусей ад-Дахак вместе с группой сирийских дипломатов согласился ответить на вопросы представителей средств массовой информации и впервые прокомментировать произошедшее в стране.

Постпред Сирии при ООН отметил, что продолжает выполнять поручения действующего правительства, однако ожидает инструкций от нового.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Как сообщало Reuters, командование сирийской армии объявило, что правление президента Башара Асада «закончилось».

В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Позже стало известно, что экс-президент Сирии вместе с членами семьи приехал в Москву. В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение предоставить Башару Асаду убежище.

Ранее глава МИД Израиля призвал обеспечить защиту этноконфессиональных меньшинств в Сирии.

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