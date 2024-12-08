В Сирии рассказали о работе над немедленным началом переходного процесса

Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил (НКОРС) работает над немедленным началом переходного процесса в Сирии. Об этом в разговоре с ТАСС заявил член политического комитета НКОРС Анас аль-Абда.

По его словам, коалиция ведет работу над реализацией резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, чтобы «немедленно начать переходный период».

«Действующее правительство призвано продолжать исполнять свои обязанности, пока не начнется надлежащий переходный процесс», — сказал представитель НКОРС.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции, включая боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена), начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они за последующие полторы недели заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Согласно данным Reuters, президент Башар Асад вылетел из страны в неизвестном направлении. По данным агентства, командование армии Сирии объявило, что правление Асада «закончилось».

Днем 8 декабря в МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее в Совфеде заявили, что Сирии придется самостоятельно справляться с гражданской войной.