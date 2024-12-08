Украину нужно «одессизировать», то есть привить стране принципы «вольного города». Об этом заявила украино-британский антрополог Анастасия Пилявски, передает РИА Новости.

Как отмечается в материале, часть интеллектуальной элиты на Украине, настроенной антироссийски, выдвинула предложение не украинизировать Одессу, а, напротив, — «одессизировать» Украину.

Как поясняется, речь идет о развитии государственной идеологии на Украине на почве принципов «вольного города».

Как отметила Пилявски, слова которой приводит РИА Новости, Украина «должна создать политическую нацию — многоголосую, инклюзивную, толерантную».

До этого депутаты городского совета Одессы приняли постановление о сносе памятника поэту Александру Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Ранее памятный знак «Тень Пушкина» в центре Одессы облили краской.