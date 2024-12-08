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Пушков заявил о смене тактики противниками Трампа

Пушков: Трампа хотят окружить фигурами, связанными с глубинным государством

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Brandon Bell/Pool/Reuters

Противники будущего президента США Дональда Трампа могут не допустить его кандидатов на ключевые должности, заменив их лицами, связанными с «глубинным государством». Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Судя по всему, они (противники Трампа. — «Газета.Ru») избрали, как мы и прогнозировали, другую тактику: «завалить» основных номинантов Трампа на ключевые должности и окружить его все теми же, внешне лояльными ему неоконсерваторами и фигурами, связанными с «глубинным государством», — написал сенатор.

По его мнению, республиканец понимает это, поэтому выдвигает в качестве кандидатов фигуры, которые беспокоят его врагов, но успокаивают сторонников и активистов из движения Make America Great Again.

Этим он хочет показать, что если их не утвердят, то это не его вина, а такова американская реальность, добавил Пушков.

4 декабря шериф из штата Флорида Чад Кронистер, которого Трамп предложил на должность главы агентства по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, сообщил о самоотводе.

Ранее стали известны детали встречи Макрона, Трампа и Зеленского.

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