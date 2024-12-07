В Дохе призвали к политическому решению кризиса в Сирии

Участники переговоров по Сирии в рамках астанинского формата в Дохе — столице Катара — заявили о необходимости завершить конфликт в рамках политического процесса. Об этом сообщает Al Jazeera.

«Политический процесс должен остановить военную эскалацию, <...> сохранить единство и суверенитет», — говорится в сообщении.

Кроме того, участники переговоров подчеркнули, что политический процесс должен гарантировать добровольное возвращение сирийских беженцев и перемещенных лиц, защитить от хаоса и терроризма.

Консультации продолжатся в поисках политического решения, которое удовлетворит стремление сирийцев к безопасности и справедливости, отмечается в заявлении.

В субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что Россия совместно с Турцией и Ираном предпримет шаги, направленные на деэскалацию в Сирии.

С 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Астане, известные как астанинский формат, ведутся с 2017 года. В астанинском формате принимают участие Россия, Иран и Турция, а также представители правительства и оппозиции Сирии, ООН и страны-наблюдатели — Иордания, Ливан и Ирак. Переговоры в Дохе в рамках астанинского формата ведутся 7 и 8 декабря.

Ранее в России оценили вероятность захвата террористами власти в Сирии.