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Южнокорейский посол и замглавы МИД РФ обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Замглавы МИД РФ и посол Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко и посол Южной Кореи Ли До Хун провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

«Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуация на Корейском полуострове», — говорится в публикации.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения, которое через шесть часов отменили через голосование в парламенте. Южнокорейский лидер объяснил свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». В свою очередь журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Также сообщалось, что в центре Сеула произошли столкновения граждан с военнослужащими. Позже парламент отменил военное положение.

Ранее стало известно, кто отдал приказ об отправке военных в парламент Южной Кореи.

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