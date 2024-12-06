Южнокорейский посол и замглавы МИД РФ обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Заместитель главы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко и посол Южной Кореи Ли До Хун провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

«Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуация на Корейском полуострове», — говорится в публикации.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения, которое через шесть часов отменили через голосование в парламенте. Южнокорейский лидер объяснил свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». В свою очередь журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Также сообщалось, что в центре Сеула произошли столкновения граждан с военнослужащими. Позже парламент отменил военное положение.

Ранее стало известно, кто отдал приказ об отправке военных в парламент Южной Кореи.