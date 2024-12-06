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Царев: удар «Орешником» — сигнал персонально Трампу

Политик Царев: удар ракетой «Орешник» является сигналом Трампу

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Russian Defence Ministry/Global Look Press

Удар новейшей российской гиперзвуковой ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) — сигнал персонально избранному президенту США Дональду Трампу. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Он напомнил, что между США и СССР был заключен договор, ограничивающий применение ракет средней и малой дальности, из которого Вашингтон вышел в 2019 году, — во время первого президентского срока Трампа.

«Согласно этому договору, заключенному еще в советское время, мы могли устанавливать ракеты малой и средней дальности на самолеты, на подводные лодки, на суда, но не на земле. А США, которые из него вышли, совершенно спокойно заряжали «Томагавками» свои установки, размещенные в Европе. Тогда Россия пообещала тоже создать свои установки, наземные. Вот, «Орешник», — пояснил Царев.

21 ноября президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран РФ ударила по заводу «Южмаш» с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Роскосмос» пообещал сделать «Орешник» таким мощным, насколько потребует МО РФ.

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