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Пескова спросили о новом посте экс-губернатора Курской области Смирнова

Песков не назвал новый пост экс-губернатора Курской области Смирнова

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не назвал новый пост экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова. Об этом сообщает ТАСС.

«Он сам подал в отставку. Пойдет на другую работу», — рассказал Песков.

При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ, кем будет работать Смирнов, пока не известно.

5 декабря президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы Александру Хинштейну возглавить Курскую область.

При этом губернатор Курской области Алексей Смирнов обратился с просьбой о досрочном прекращении своих полномочий, его отставка принята. Во главе региона тот пробыл полгода (с 12 мая по 5 декабря), из них в качестве временно исполняющего обязанности губернатора — три месяца (с 12 мая до 16 сентября). Сам Смирнов сообщил о переходе на новое место работы и заверил, что на новом месте работы приложит все усилия, чтобы «поддерживать регион, содействовать его скорейшему восстановлению и дальнейшему развитию».

Роман Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 года по май 2024 года, после чего он занял пост министра транспорта РФ.

Ранее жителям курского приграничья начали выдавать огнетушители.

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