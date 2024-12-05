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В Госдуме посоветовали не уповать на Трампа в вопросе Украины

Депутат Журавлев призвал не уповать на Трампа в вопросе Украины

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Надеяться, что избранный президент США Дональд Трамп «наведет порядок» в украинском конфликте, не стоит, считает первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«В целом я бы вообще перестал уповать на Трампа, который якобы придет и порядок наведет... Не стоит забывать, что любое руководство США... так или иначе будет стараться России навредить, и Трамп здесь вовсе не исключение», — объяснил свою точку зрения парламентарий.

Он напомнил, что Трамп озвучивает множество тезисов, касающихся украинского вопроса, однако далеко не все из них приемлемы для России.

Накануне украинская делегация встретилась с высокопоставленными представителями команды Дональда Трампа. Миссию от Киева возглавлял руководитель офиса президента Андрей Ермак.

По данным WSJ, Украина теперь планирует заявить о своей готовности к миру. Что обсуждали в Вашингтоне и почему спецпредставитель Трампа по Украине поддержал поставку оружия администрацией Джо Байдена — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Венгрии оценили шансы Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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