В Сербии согласились с опасениями Лаврова о переходе холодной войны в горячую фазу

Президент Сербии Александр Вучич согласился с высказыванием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о возможности перехода холодной войны в «горячую» фазу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается заявления господина Лаврова, это то, о чем я говорил в Цюрихе. Я очень обеспокоен дальнейшей эскалацией, тем, что произойдет в ближайшие пять-шесть недель. И когда все говорят об этом, вам ясно, что такие вещи негласно готовятся», — заявил он в ходе визита в Швейцарию.

Сербский лидер выразил надежду на то, что эскалации конфликта удастся избежать, поскольку за ней может последовать катастрофа.

До этого Лавров в ходе выступления на заседании Совета глав внешнеполитических ведомств стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил, что реинкарнация холодной войны, которая сейчас происходит в мире, может перейти в горячую стадию. По его словам, американские власти «выбросили на свалку» все договоренности в сфере контроля над вооружениями.

Ранее украинский дипломат заявил, что президент США Джо Байден мыслит категориями холодной войны.