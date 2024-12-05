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В Госдуме высказались об ответе на попытку ВСУ атаковать место запуска «Орешника»

Депутат Швыткин: РФ не ориентируется на ответные удары, а выполняет задачи СВО

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия не ориентируется на противника, принимая решения о нанесении ударов по Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин,

«Мы не ориентируемся на нанесение ответных ударов, а выполняем задачи СВО, исходя из замысла Генштаба Вооруженных сил России», — сказал Швыткин на фоне сообщений о попытке ВСУ атаковать место запуска «Орешника».

При этом он подчеркнул, что РФ всегда готова к различным действиям со стороны украинской армии.
По его словам, всегда наготове системы противовоздушной обороны (ПВО), а также другие силы и средства, направленные на предотвращение возможных ударов со стороны ВСУ.

5 декабря Telegram-канал Mash сообщал, что ВСУ предприняли попытку атаки при помощи беспилотника на полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда запускали новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал ожидаемой попытку ВСУ атаковать место запуска «Орешника».

Ранее стало известно, как Украина хочет «сбивать» российские ракеты «Орешник».

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