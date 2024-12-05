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Каллас не планирует контакты с Лавровым на Мальте

Еврокомиссия: глава дипломатии ЕС Каллас не планирует встречу с Лавровым

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Johanna Geron/Reuters

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас не планирует встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ на Мальте. Об этом сообщила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анитта Хиппер, ее слова приводит РИА Новости.

Она напомнила, что в феврале 2022 года Евросоюз ввел санкции против министра. При этом Лаврову не запрещено посещать территорию ЕС.

В ночь на 5 декабря глава российского дипведомства прибыл на Мальту, где принял участие в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Лавров заявил о бесполезности ОБСЕ во время своего выступления на заседании организации.

СМИД ОБСЕ является ключевым руководящим органом организации и традиционно проводится в первой неделе декабря. В рамках своего визита Лавров планирует провести несколько двусторонних встреч с коллегами.

Ранее Лавров провел закрытую встречу с Сийярто.

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