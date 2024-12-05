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Путин рассказал, что определяет жизнь России на годы вперед

Путин: происходящее на фронте будет определять жизнь страны на годы вперед

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что происходящее в настоящий момент на линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) будет определять жизнь страны на годы вперед. Его слова приводит РИА Новости.

«В значительной степени то, что происходит на линии боевого соприкосновения, на фронте, будет определять жизнь нашей страны на многие годы вперед, а может и на десятилетия, это как минимум», — заявил Путин.

Также он рассказал, что его удивляет и восхищает использование российскими военнослужащими беспилотников в боевых условиях.

До этого Путин заявлял, что в России думают над выделением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в отдельный род войск. По его словам, министр обороны РФ Андрей Белоусов хорошо понимает вопросы, связанные с БПЛА, и совместно с профессиональными военными рассматривает возможности организации этой работы. Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что ход спецоперации продемонстрировал, что появление новых видов вооружений изменило каноны, тактику и стратегию войны.

Ранее Путин обновил ядерную доктрину России.

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