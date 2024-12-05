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Лавров рассказал, чем опасна реинкарнация холодной войны

Лавров заявил, что реинкарнация холодной войны может перейти в горячую фазу

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Реинкарнация холодной войны, которая сейчас происходит в мире, может перейти в горячую стадию. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Дипломат прокомментировал текущую геополитическую ситуацию в ходе выступления на заседании Совета глав внешнеполитических ведомств стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мероприятие проходит на Мальте.

Во время встречи Лавров обратил внимание, что американские власти «выбросили на свалку» все договоренности в сфере контроля над вооружениями. В том числе речь идет о соглашениях, касающихся размещения ракет средней и меньшей дальности.

«Ради чего? Ответ для нас очевиден: в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену. После афганского позора нужен был новый объединяющий враг, в результате — реинкарнация холодной войны, только теперь с гораздо большим риском ее перехода в горячую стадию», — подчеркнул министр.

Он добавил, что на этом фоне ряд стран объявили себя «прифронтовыми государствами в борьбе с российской угрозой». При этом у них появился свой идеал безопасности, состоящий из закрытых границ и попыток разместить на своей территории войска из других держав.

Ранее украинский дипломат заявил, что президент США Джо Байден мыслит категориями холодной войны.

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